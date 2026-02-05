लखनऊ-कानपुर राजमार्ग पर पति-पत्नी और बेटे-बेटी की मौत, ट्रकों की टक्कर के बाद हुआ हादसा

Husband, wife, son, daughter died in a road accident: उन्नाव-लखनऊ राजमार्ग पर देर रात दर्दनाक हादसा हो गया। जब ट्रक को टक्कर मारने के बाद दूसरे ट्रक ने बाइक सवार पति-पत्नी और उनके बेटे-बेटी को रौंद दिया। घटना इतनी भयावह थी कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। जगह-जगह मांस के टुकड़े पड़े थे। सूचना पाकर मौके पर पहुंची स्थानीय थाना पुलिस ने 'शवों को बटोर' कर पोस्टमार्टम हाउस भेजा है। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी ने बताया कि मृतकों में बाइक सवार पति-पत्नी और उनके बेटे-बेटी शामिल हैं। दो ट्रकों के टक्कर के बाद हादसा हुआ है। घटना सोहरामऊ थाना क्षेत्र की है।