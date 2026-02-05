5 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

उन्नाव

लखनऊ-कानपुर राजमार्ग पर पति-पत्नी और बेटे-बेटी की मौत, ट्रकों की टक्कर के बाद हुआ हादसा

Husband, wife, son, daughter died in road accident. लखनऊ-कानपुर राजमार्ग पर हुए हादसे में पति-पत्नी और 9 साल की बेटी और 6 साल की बेटे की दर्दनाक मौत हो गई। चारों के ऊपर से ट्रक गुजर गया। घटना देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए।

उन्नाव

image

Narendra Awasthi

Feb 05, 2026

क्षेत्राधिकारी हसनगंज, फोटो सोर्स- उन्नाव पुलिस

फोटो सोर्स- उन्नाव पुलिस

Husband, wife, son, daughter died in a road accident: उन्नाव-लखनऊ राजमार्ग पर देर रात दर्दनाक हादसा हो गया। जब ट्रक को टक्कर मारने के बाद दूसरे ट्रक ने बाइक सवार पति-पत्नी और उनके बेटे-बेटी को रौंद दिया। घटना इतनी भयावह थी कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। जगह-जगह मांस के टुकड़े पड़े थे। सूचना पाकर मौके पर पहुंची स्थानीय थाना पुलिस ने 'शवों को बटोर' कर पोस्टमार्टम हाउस भेजा है। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी ने बताया कि मृतकों में बाइक सवार पति-पत्नी और उनके बेटे-बेटी शामिल हैं। दो ट्रकों के टक्कर के बाद हादसा हुआ है। घटना सोहरामऊ थाना क्षेत्र की है।

लखनऊ-कानपुर राजमार्ग की घटना

उत्तर प्रदेश के उन्नाव के सोहरामऊ थाना क्षेत्र अंतर्गत भल्ला फार्म तिराहे पर दर्दनाक हादसा हो गया। जब लखनऊ से कानपुर की तरफ जा रहे ट्रक ने भल्ला फार्म में रोड क्रॉस कर रहे ट्रक में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त है कि ट्रक अनियंत्रित हो गया और कानपुर की तरफ जा रहे बाइक सवारों को रौंद दिया। अचानक हुए घटनाक्रम ने बाइक चालक को संभालने का मौका नहीं दिया। ट्रक चारों को रौंदता हुआ निकल गया।

सभी अजगैन थाना क्षेत्र के रहने वाले

टक्कर में अजगैन थाना क्षेत्र के निवासी 32 वर्षीय वीरेंद्र, उनकी पत्नी नीतू, 9 साल की बेटी अनुराधा और 6 साल का बेटा रुद्र की मौके पर ही मौत हो गई। चारों की मौत इतनी भयानक थी कि मांस के टुकड़े सड़क पर बिखर गए। यह देख लोगों की रूह कांप गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची सोहरामऊ थाना पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया। क्षेत्राधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंच गए। शवों को समेट कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

क्या कहते हैं क्षेत्राधिकारी?

इस संबंध में हसनगंज क्षेत्राधिकारी अरविंद कुमार ने बताया कि यह देर रात की घटना है। ट्रकों की टक्कर के बाद एक ट्रक ने बाइक सवारों को चपेट में लेते हुए उनके ऊपर से गुजर गई। मृतक चारों की शिनाख्त हो गई है, जिसमें पति-पत्नी और उनके बेटे-बेटी शामिल हैं। दोनों गाड़ियों को कब्जे में ले लिया गया है। कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

05 Feb 2026 07:45 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Unnao / लखनऊ-कानपुर राजमार्ग पर पति-पत्नी और बेटे-बेटी की मौत, ट्रकों की टक्कर के बाद हुआ हादसा

