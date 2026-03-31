डीआरएम के निरीक्षण के दौरान स्टेशन सुपरिटेंडेंट रहे गायब, किया गया निलंबित

Unnao Junction station superintendent suspended: उन्नाव में मंडल रेल प्रबंधक के निरीक्षण के दौरान स्टेशन अधीक्षक को गायब रहना महंगा पड़ गया। जिसके खिलाफ पहले भी कई बार शिकायतें आ चुकी थी। स्टेशन का चार्ज लेने के समय भी विवाद की स्थिति बनी रही थी जब उन्होंने नवागत स्टेशन अधीक्षक को नियमानुसार चार्ज नहीं दिया था। स्टेशन अधीक्षक के खिलफक इसी प्रकार की शिकायत मंडल कार्यालय पहुंच रही थी। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद रेल प्रशासन ने स्टेशन अधीक्षक के खिलाफ सख्त कदम उठाया और गंभीर लापरवाही मानते हुए निलंबित कर दिया। मामला उन्नाव जंक्शन रेलवे स्टेशन से जुड़ा है।