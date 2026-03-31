भाजपा विधायक अनिल सिंह का बड़ा बयान, बोले- सपा वाले बेरोजगार, फैला रहे हैं अफवाह, दलाली बंद हो गई

BJP MLA serious allegation against SP: उन्नाव में भाजपा विधायक ने समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि सपा के लोग बेरोजगार हो गए हैं, इसलिए उनकी दलाली और ब्लैक के धंधे बंद हो चुके हैं, जिससे अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। ईरान अमेरिका युद्ध में टैंकर पर मिसाइल गिर रही है, जिससे विस्फोट हो रहा है। इसके बाद भी हमने दाम नहीं बढ़ाए। भाजपा विधायक अनिल सिंह विकासखंड पुरवा मुख्यालय में आयोजित '9 साल बेमिसाल' कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इस मौके पर स्थानीय जनप्रतिनिधि सहित अन्य नेता कार्यकर्ता मौजूद थे।