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उन्नाव

जनगणना 2027 दो चरणों में: अक्षम और दिव्यांगों को ड्यूटी पर ना लगाया जाए

Census 2027 दो चरणों में पूरी होगी। इस संबंध में कलेक्ट्रेट में बैठक आयोजित की गई। जिसमें जिलाधिकारी ने कहा कि प्रथम चरण 22 मई से और दूसरा चरण 9 फरवरी 2027 से शुरू होगा।

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उन्नाव

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Narendra Awasthi

Apr 02, 2026

फोटो सोर्स- सूचना विभाग

फोटो सोर्स- सूचना विभाग

Census 2027: उन्नाव में जनगणना 2027 को लेकर महत्वपूर्ण बैठक कलेक्ट्रेट भवन में आयोजित की गई। जिसमें जिलाधिकारी गौरांग राठी ने बताया कि डिजिटल जनगणना दो चरणों में होगी। प्रथम चरण 22 मई से 20 जून तक होगा, और दूसरा चरण 9 से 28 फरवरी 2027 तक होगा। प्रथम चरण में मकान को सूचीकरण कर गणना की जाएगी। जबकि 7 में से 21 मई तक स्व जनगणना होगी। 2027 में होने वाली जनगणना डिजिटल मोड की पहली जनगणना होगी। जबकि 1872 के बाद 16वीं और स्वतंत्रता के बाद आठवीं जनगणना करना की जा रही है।‌ उन्होंने निर्देश दिया कि जनगणना का कार्य गुणवत्ता पूर्ण होना चाहिए।‌‌ कोई भी डाटा छूटना नहीं चाहिए।

गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण लें

उत्तर प्रदेश के उन्नाव के कलेक्ट्रेट भवन में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी गौरांग राठी ने कहा कि जनगणना संबंधी प्रशिक्षण अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण ढंग से दिया जाए। जिस किसी को कंफ्यूजन हो उसे दूर कर ले और प्रशिक्षण ठीक ढंग से लें। जनगणना चार्ज में उन्हें ही लगाया जाए जो प्रगणक और सुपरवाइजर का कार्य करने में उत्कृष्ट और सक्षम हो।‌

प्रजेंटेशन के माध्यम से बताया गया

इस मौके पर प्रजेंटेशन के माध्यम से जनगणना की शुरुआत से लेकर अंत तक की जानकारी दी गई। सामान्य निवासी पोर्टल के माध्यम से गणना से संबंधित प्रश्नावली भर सकता है। स्व-गणना करने वाले सामान्य निवासी को अपनी ऑनलाइन लोकेशन पोर्टल पर टैग करना होगा। जिन्हें एसईआईडी नंबर भी प्राप्त होगा।‌

सुपरवाइजर की संख्या सुनिश्चित कर लें

जिलाधिकारी ने कहा कि सुपरवाइजर की संख्या सुनिश्चित कर ली जाए। उत्कृष्ट कर्मचारी को ही ड्यूटी पर लगाया जाए। कोई भी कर्मचारी जो गंभीर बीमारी से पीड़ित है, दिव्यांग, कार्य करने में असमर्थ, कार्य करने में अक्षम कर्मचारियों को ना लगाया जाए।

सभी कर्मचारियों की आईडी जनरेट की जाए

जिलाधिकारी गौरांग राठी ने निर्देश दिए हैं कि कर्मचारियों की आईडी जनरेट की जाए। एचएल लोगिन और रजिस्ट्रेशन में कोई भी कमी ना हो। इस मौके पर उन्नाव विकास प्राधिकरण के सचिव शुभम यादव, उपजिलाधिकारी क्षितिज द्विवेदी, उप जिलाधिकारी हसनगंज, बीघापुर, पुरवा आदि मौजूद थे। ‌

प्रथम चरण में मकानों का सूचीकरण और मकानो की गणना

जिलाधिकारी गौरांग राठी ने कहा कि 2027 का पहला चरण 22 मई से 20 जून 2026 तक होगी। जबकि द्वितीय चरण 9 से 28 फरवरी 2027 तक होगी। इसी प्रकार 07 मई 2926 से 21 मई 2026 तक स्व जनगणना कराई होगी। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में मकानों का सूचीकरण और मकानो की गणना की जाएगी।

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Published on:

02 Apr 2026 11:11 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Unnao / जनगणना 2027 दो चरणों में: अक्षम और दिव्यांगों को ड्यूटी पर ना लगाया जाए

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