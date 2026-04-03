जनगणना 2027 दो चरणों में: अक्षम और दिव्यांगों को ड्यूटी पर ना लगाया जाए

Census 2027: उन्नाव में जनगणना 2027 को लेकर महत्वपूर्ण बैठक कलेक्ट्रेट भवन में आयोजित की गई। जिसमें जिलाधिकारी गौरांग राठी ने बताया कि डिजिटल जनगणना दो चरणों में होगी। प्रथम चरण 22 मई से 20 जून तक होगा, और दूसरा चरण 9 से 28 फरवरी 2027 तक होगा। प्रथम चरण में मकान को सूचीकरण कर गणना की जाएगी। जबकि 7 में से 21 मई तक स्व जनगणना होगी। 2027 में होने वाली जनगणना डिजिटल मोड की पहली जनगणना होगी। जबकि 1872 के बाद 16वीं और स्वतंत्रता के बाद आठवीं जनगणना करना की जा रही है।‌ उन्होंने निर्देश दिया कि जनगणना का कार्य गुणवत्ता पूर्ण होना चाहिए।‌‌ कोई भी डाटा छूटना नहीं चाहिए।