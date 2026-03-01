Public holiday: 31 मार्च को स्कूल, कॉलेज, बैंकों में छुट्टी, 3 और 14 अप्रैल को भी सार्वजनिक अवकाश

Public holiday on March 31: उत्तर प्रदेश में 31 मार्च को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है इस दिन सभी स्कूल कॉलेज बैंक और कार्यालय सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे बेसिक शिक्षा परिषद से जारी अवकाश तालिका के अनुसार 31 मार्च को सभी परिषदीय विद्यालय में छुट्टी रहेगी उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद से जारी अवकाश तालिका के अनुसार मंगलवार को महावीर जयंती मनाई जाएगी जिसको देखते हुए छुट्टी घोषित की गई है। बैंक यूनियन की तरफ से जारी अवकाश तालिका में भी 31 मार्च को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इसके साथी 3 अप्रैल और 14 अप्रैल को भी स्कूल कॉलेज सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे।