उन्नाव मिट्ठूखेड़ा रेलवे क्रॉसिंग मुठभेड़: बदमाशों की फायरिंग से हड़कंप, जवाबी कार्रवाई में दो को लगी गोली

Encounter with police in Unnao: उन्नाव में 16-17 मई की रात पुलिस का दो लुटेरों के साथ आमना-सामना हो गया। पुलिस को देखकर लुटेरों ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों लुटेरों को गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने उन पर नियंत्रण किया। घायलों को स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। क्षेत्राधिकारी ने घटना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने लुटेरों की घेरेबंदी की।‌ पुलिस को देख लुटेरों ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों ही लुटेरों को गोली लगी। पूछताछ में दोनों ने बताया कि 13 मई को हुई लूट की घटना में दोनों शामिल थे। गिरफ्तार दोनों लुटेरे कानपुर के रहने वाले हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामला फतेहपुर 84 थाना क्षेत्र का है।