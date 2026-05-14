तीन प्रमुख मौसमी सिस्टम सक्रिय, बारिश, आंधी की चेतावनी, 5 दिन पहले आ सकता है मानसून, जानें उन्नाव का मौसम

Latest weather updates: मौसम विभाग के अनुसार इस समय तीन प्रमुख मौसमी सिस्टम सक्रिय हैं, जिसके कारण बारिश और आंधी के साथ भीषण गर्मी पड़ रही है। आईएमडी के अनुसार, वर्तमान में एक निम्न दबाव का क्षेत्र (low pressure area) दक्षिण पश्चिम और उससे सटे पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना हुआ है। इसी प्रकार, चक्रवाती हवाओं (cyclonic circulation) का क्षेत्र भी समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है, जिसके कारण तेज बारिश के आसार बने हुए हैं। जबकि निचले क्षोभमंडल (lower troposphere) में देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों के ऊपर हवाओं का चक्रवात सक्रिय है, जो बंगाल की खाड़ी की नमी को खींचकर पूर्वी और उत्तरी-पूर्वी राज्यों में आंधी-बारिश की स्थिति बना रहा है।