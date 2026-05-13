सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने ब्राह्मणों पर दिए बयान पर माफी मांगी, बोले- बीजेपी आईटी सेल का खेल

SP spokesperson Rajkumar Bhati: समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने ब्राह्मण समाज को लेकर की गई टिप्पणी पर स्पष्टीकरण दिया है और माफी भी मांगी है। उन्होंने कहा कि उनके 12 मिनट के भाषण की 7 सेकंड की क्लिप निकालकर दुष्प्रचार किया जा रहा है कि वह ब्राह्मण विरोधी है। इसके लिए उन्होंने भाजपा आईटी सेल पर हमला किया। सपा प्रवक्ता ने कहा कि वह ब्राह्मण या किसी अन्य जाति, धर्म या समाज के लिए इस तरह की बातें सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। उन्होंने एक पुस्तक विमोचन के दौरान उन्होंने अपनी बात रखी थी।