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प्रतीक यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने, कार्डियक अरेस्ट से हुई मौत

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के भाई और भाजपा नेता अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का निधन कार्डियक अरेस्ट से हुआ। केजीएमयू पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार शरीर में खून का थक्का बनने से आर्टरी और फेफड़े प्रभावित हुए।

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लखनऊ

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Anuj Singh

May 13, 2026

प्रतीक यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट

प्रतीक यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट

Prateek Yadav Postmortem Report: समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के भाई और भाजपा नेता अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का बुधवार को निधन हो गया। उनके निधन के कारणों की जांच के लिए शव का पोस्टमार्टम कराया गया। केजीएमयू में हुई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि उनके शरीर में खून का थक्का जमा हुआ था। रिपोर्ट के अनुसार, खून का थक्का शरीर के निचले हिस्से से ऊपर की ओर बढ़ा। इसके कारण उनकी आर्टरी और फेफड़ों में संक्रमण हुआ और अंततः कार्डियक अरेस्ट से उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि, पोस्टमार्टम के बाद विसरा रिपोर्ट आने पर और अधिक जानकारी सामने आएगी।

शव का अंतिम संस्कार के लिए तैयारी

प्रतीक यादव के निधन के बाद उनका शव केजीएमयू से उनके आवास पर ले जाया गया। वहां उनके अंतिम दर्शन के लिए शव रखा गया, ताकि परिवारजन और रिश्तेदार उन्हें आखिरी बार देख सकें और श्रद्धांजलि दे सकें। अंतिम संस्कार गुरुवार को दोपहर साढ़े बारह बजे पिपरा घाट पर होगा। इसके लिए जगह और आवश्यक व्यवस्थाओं की तैयारी शुरू कर दी गई है।

परिवार और रिश्तेदारों की मौजूदगी

प्रतीक यादव के निधन पर परिवार और राजनीतिक क्षेत्र में शोक की लहर है। उनके अंतिम संस्कार में उनकी पत्नी अपर्णा यादव, सौतेले भाई अखिलेश यादव, भाभी डिंपल यादव, चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव और चाचा शिवपाल यादव शामिल होंगे। इसके अलावा अन्य परिवारजन, दोस्त और राजनीतिक साथी भी अंतिम दर्शन और श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उपस्थित रहेंगे।

प्रतीक यादव की राजनीतिक और सामाजिक भूमिका

प्रतीक यादव राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय थे। उनकी मौत से परिवार और राजनीतिक क्षेत्र में शोक का माहौल है। उनके अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में लोग शामिल होने की संभावना है।

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Published on:

13 May 2026 04:20 pm

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