प्रतीक यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने, कार्डियक अरेस्ट से हुई मौत

Prateek Yadav Postmortem Report: समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के भाई और भाजपा नेता अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का बुधवार को निधन हो गया। उनके निधन के कारणों की जांच के लिए शव का पोस्टमार्टम कराया गया। केजीएमयू में हुई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि उनके शरीर में खून का थक्का जमा हुआ था। रिपोर्ट के अनुसार, खून का थक्का शरीर के निचले हिस्से से ऊपर की ओर बढ़ा। इसके कारण उनकी आर्टरी और फेफड़ों में संक्रमण हुआ और अंततः कार्डियक अरेस्ट से उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि, पोस्टमार्टम के बाद विसरा रिपोर्ट आने पर और अधिक जानकारी सामने आएगी।