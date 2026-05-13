Police Seal Prateek Yadav Room: प्रतीक यादव मौत केस में बड़ा खुलासा, पुलिस ने सील किया कमरा और जब्त किए सबूत

Police Seal Prateek Yadav Room, Laptop-Mobile: समाजवादी पार्टी संस्थापक स्वर्गीय Mulayam Singh Yadav के छोटे बेटे, सपा प्रमुख Akhilesh Yadav के सौतेले भाई और भाजपा नेता Aparna Yadav के पति प्रतीक यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है। बुधवार को लखनऊ के विक्रमादित्य मार्ग स्थित आवास पर पुलिस अधिकारियों और मजिस्ट्रेट की टीम पहुंची और करीब दस मिनट तक पूरे घटनास्थल की पड़ताल की।

जांच के दौरान पुलिस ने प्रतीक यादव का कमरा सील कर दिया। साथ ही उनका मोबाइल फोन, लैपटॉप, निजी डायरी और अन्य महत्वपूर्ण सामान कब्जे में ले लिया गया है। पुलिस अब डिजिटल और व्यक्तिगत दस्तावेजों के जरिए मौत से जुड़े हर पहलू की जांच कर रही है। 38 वर्षीय प्रतीक यादव बुधवार सुबह अपने घर में बेहोशी की हालत में मिले थे। उन्हें तुरंत श्यामा प्रसाद मुखर्जी (सिविल) अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।