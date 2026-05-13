प्रतीक यादव का चल रहा था लंबे समय से इलाज, मौत के कारण पर सस्पेंस बरकरार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलेगा राज

Prateek Yadav Death Reason: समाजवादी पार्टी के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव का लखनऊ में 38 वर्ष की उम्र में अचानक निधन हो गया। बुधवार सुबह उनकी तबीयत अचानक गंभीर हो गई, जिसके बाद परिजन उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस खबर के सामने आते ही राजनीतिक और सामाजिक हलकों में शोक की लहर दौड़ गई।