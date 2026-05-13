38 Prateek Yadav Dies : 38 साल की उम्र में प्रतीक यादव का निधन, KGMU में पोस्टमार्टम के दौरान जुटेगी भीड़

Aparna Yadav husband death: समाजवादी पार्टी संस्थापक स्वर्गीय Mulayam Singh Yadav के बेटे और सपा प्रमुख Akhilesh Yadav के सौतेले भाई प्रतीक यादव के निधन की खबर ने पूरे उत्तर प्रदेश को स्तब्ध कर दिया है। मात्र 38 वर्ष की उम्र में प्रतीक यादव का अचानक दुनिया छोड़ जाना हर किसी के लिए अविश्वसनीय माना जा रहा है। राजनीतिक गलियारों से लेकर सामाजिक क्षेत्र तक शोक की लहर फैल गई है।

जानकारी के अनुसार, प्रतीक यादव की तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए King George’s Medical University (KGMU) भेजा गया है। बताया जा रहा है कि दोपहर करीब 2 बजे तक KGMU परिसर में भारी भीड़ जुट सकती है। परिवार के समर्थक, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में शुभचिंतक वहां पहुंच रहे हैं।