38 Prateek Yadav Dies : 38 साल की उम्र में प्रतीक यादव का निधन, KGMU में पोस्टमार्टम के दौरान जुटेगी भीड़

दोपहर 2 बजे तक KGMU में जुट सकती है भारी भीड़, राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में शोक (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
Aparna Yadav husband death: समाजवादी पार्टी संस्थापक स्वर्गीय Mulayam Singh Yadav के बेटे और सपा प्रमुख Akhilesh Yadav के सौतेले भाई प्रतीक यादव के निधन की खबर ने पूरे उत्तर प्रदेश को स्तब्ध कर दिया है। मात्र 38 वर्ष की उम्र में प्रतीक यादव का अचानक दुनिया छोड़ जाना हर किसी के लिए अविश्वसनीय माना जा रहा है। राजनीतिक गलियारों से लेकर सामाजिक क्षेत्र तक शोक की लहर फैल गई है।
जानकारी के अनुसार, प्रतीक यादव की तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए King George’s Medical University (KGMU) भेजा गया है। बताया जा रहा है कि दोपहर करीब 2 बजे तक KGMU परिसर में भारी भीड़ जुट सकती है। परिवार के समर्थक, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में शुभचिंतक वहां पहुंच रहे हैं।
प्रतीक यादव के निधन की सूचना मिलते ही KGMU प्रशासन और पुलिस विभाग अलर्ट मोड पर आ गया। अस्पताल परिसर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस बल की अतिरिक्त तैनाती की गई है ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके।
सूत्रों के मुताबिक, पोस्टमार्टम की प्रक्रिया मेडिकल बोर्ड की निगरानी में कराई जाएगी। चार डॉक्टरों की विशेष टीम पोस्टमार्टम करेगी और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। प्रशासन का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों की पुष्टि हो सकेगी।
प्रतीक यादव को फिटनेस प्रेमी और सक्रिय जीवनशैली के लिए जाना जाता था। वह नियमित रूप से जिम जाते थे और फिटनेस इंडस्ट्री में भी उनका बड़ा नाम माना जाता था। ऐसे में कम उम्र में उनके निधन की खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया है। सोशल मीडिया पर लोग लगातार श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कई लोगों ने लिखा कि “38 साल की उम्र कोई जाने की उम्र नहीं होती।” वहीं, समर्थकों और परिचितों को अब भी इस खबर पर विश्वास नहीं हो रहा है।
हालांकि प्रतीक यादव सक्रिय राजनीति से दूर रहते थे, लेकिन उनकी पहचान एक सफल व्यवसायी के रूप में थी। वह मुख्य रूप से रियल एस्टेट और फिटनेस बिजनेस से जुड़े हुए थे। लखनऊ में उनके कई जिम और कारोबारी प्रोजेक्ट चर्चा में रहते थे। राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने के बावजूद उन्होंने हमेशा खुद को राजनीति से अलग रखा। यही कारण था कि उन्हें एक शांत और निजी जीवन पसंद करने वाले व्यक्ति के रूप में जाना जाता था।
उनकी पत्नी Aparna Yadav भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं और वर्तमान में उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं। अपर्णा यादव और प्रतीक यादव की जोड़ी अक्सर सार्वजनिक कार्यक्रमों और सामाजिक आयोजनों में एक साथ दिखाई देती थी।
भाई के निधन की खबर मिलते ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव तुरंत KGMU और पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। उन्होंने परिवार के सदस्यों से मुलाकात की और गहरा दुख व्यक्त किया।अखिलेश यादव ने कहा कि यह परिवार के लिए बेहद दुखद और कठिन समय है। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें। समाजवादी Party की ओर से भी शोक संदेश जारी किया गया है। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रतीक यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की है।
सूत्रों के अनुसार, दोपहर 2 बजे तक KGMU परिसर में भारी संख्या में समर्थकों और नेताओं के पहुंचने की संभावना है। समाजवादी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता और यादव परिवार के करीबी लोग लगातार अस्पताल पहुंच रहे हैं। प्रशासन को आशंका है कि भीड़ अधिक बढ़ सकती है, इसलिए ट्रैफिक व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। अस्पताल परिसर के आसपास पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो।
प्रतीक यादव के निधन की खबर सामने आते ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर श्रद्धांजलि संदेशों की बाढ़ आ गई। राजनीतिक नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम लोगों ने दुख व्यक्त किया। कई लोगों ने लिखा कि प्रतीक यादव बेहद मिलनसार और शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। फिटनेस और व्यवसाय के क्षेत्र में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई थी।
फिलहाल पूरे मामले में सभी की नजर पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी हुई है। डॉक्टरों और प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वास्तविक वजह सामने आ पाएगी। वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम कराने का फैसला पारदर्शिता बनाए रखने के लिए लिया गया है। इससे जांच प्रक्रिया पर किसी तरह का सवाल न उठे।
प्रतीक यादव के निधन ने उत्तर प्रदेश की राजनीति और सामाजिक जीवन में एक बड़ा खालीपन छोड़ दिया है। यादव परिवार पहले भी कई कठिन दौर देख चुका है, लेकिन कम उम्र में परिवार के एक सदस्य का इस तरह अचानक चले जाना सभी के लिए भावुक कर देने वाला है।
लखनऊ सहित पूरे प्रदेश में लोग इस खबर को लेकर दुखी हैं। हर किसी की जुबान पर यही सवाल है कि आखिर इतनी कम उम्र में ऐसा क्या हुआ, जिसने एक फिट और सक्रिय व्यक्ति की जान ले ली। अब सबको पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, जो इस दुखद घटना से पर्दा उठाएगी।
बड़ी खबरेंView All
लखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग