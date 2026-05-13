Prateek Yadav Death: पति प्रतीक यादव के मौत के समय लखनऊ से बाहर थी अपर्णा यादव

Aprana Yadav Husband Prateek Yadav Death: उत्तर प्रदेश की राजनीति के सबसे बड़े कुनबे से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव अब हमारे बीच नहीं रहे। बुधवार सुबह प्रतीक यादव की निधन की खबर मिलते ही लखनऊ से लेकर दिल्ली तक शोक की लहर दौड़ गई। हालांकि, इस बीच प्रतीक की पत्नी और भाजपा नेता अपर्णा यादव की मौजूदगी को लेकर कई तरह की चर्चाएं होती रहीं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि वे दिल्ली में थीं, तो वहीं कुछ सूत्रों का कहना है कि वे असम के दौरे पर थीं। फिलहाल, पति के निधन की सूचना मिलते ही वे आनन-फानन में लखनऊ के लिए रवाना हो गई हैं।