Prateek Yadav Death: लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते थे प्रतीक यादव, जानें परिवार में कौन-कौन?

प्रतीक यादव, समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के पुत्र थे। वे राजनीति से दूरी बनाए रखने वाले व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते थे और सार्वजनिक मंचों पर कम ही नजर आते थे। उनकी पहचान एक फिटनेस प्रेमी और लाइफस्टाइल शौकीन व्यक्ति के रूप में भी रही है। जिम और महंगी गाड़ियों के प्रति उनका विशेष आकर्षण था। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स से पढ़ाई की थी और बाद में रियल एस्टेट व फिटनेस बिजनेस से जुड़े। लखनऊ में उन्होंने द फिटनेस प्लेनेट नाम से जिम भी स्थापित किया, जो फिटनेस कम्युनिटी में काफी जाना जाता रहा।