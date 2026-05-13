Prateek Yadav Death: अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव की आखिरी पोस्ट बोले- आसमान खुल गया है, अब यादें छोड़ गए पीछे

प्रतीक यादव की तबीयत पिछले कुछ दिनों से खराब चल रही थी। 30 अप्रैल को उन्हें लखनऊ के एक निजी अस्पताल में गंभीर स्थिति में भर्ती कराया गया था। 3 मई को उनकी स्थिति में कुछ सुधार हुआ, जिसके बाद उन्होंने अस्पताल से डिस्चार्ज लिए बिना ही घर लौटने का फैसला किया था। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। बुधवार सुबह 6 बजे जब उन्हें अस्पताल लाया गया, तो डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल मौत के स्पष्ट कारणों का पता लगाया जा रहा है।