प्रतीक यादव के निधन से सियासी गलियारों में शोक की लहर, मुख्यमंत्री योगी ने जताया गहरा दुख

प्रतीक यादव का संबंध देश के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक परिवारों में से एक से रहा है। उनके सौतेले भाई अखिलेश यादव वर्तमान में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। परिवार में डिंपल यादव मैनपुरी से सांसद हैं, जबकि परिवार के अन्य वरिष्ठ सदस्य शिवपाल सिंह यादव लंबे समय से सक्रिय राजनीति में अपनी भूमिका निभा रहे हैं।