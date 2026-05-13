प्रतीक यादव के निधन से सियासी गलियारों में शोक की लहर, मुख्यमंत्री योगी ने जताया गहरा दुख

मुख्यमंत्री योगी ने जताया गहरा दुख..
CM Yogi Expressed Grief: उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के पुत्र प्रतीक यादव के निधन से राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में गहरा शोक व्याप्त हो गया है। इस दुखद खबर के सामने आते ही पूरे प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई। परिवार और समर्थकों के बीच भारी दुख का माहौल बना हुआ है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए कहा कि प्रभु श्रीराम शोकाकुल परिवार को इस अथाह दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें। मुख्यमंत्री की ओर से यह भी कहा गया कि यह क्षति यादव परिवार के लिए अपूरणीय है, जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है।
प्रतीक यादव के निधन की खबर सामने आने के बाद राजनीतिक, सामाजिक और आम जनमानस से लगातार श्रद्धांजलि संदेश प्राप्त हो रहे हैं। अनेक नेताओं और शुभचिंतकों ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। पूरे प्रदेश में इस दुखद घटना को लेकर शोक की लहर देखी जा रही है।
प्रतीक यादव, समाजवादी पार्टी के संस्थापक एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के पुत्र थे। वे राजनीति से दूरी बनाए रखने वाले व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते थे और सार्वजनिक जीवन में उनकी उपस्थिति बेहद सीमित रही।
प्रतीक यादव का संबंध देश के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक परिवारों में से एक से रहा है। उनके सौतेले भाई अखिलेश यादव वर्तमान में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। परिवार में डिंपल यादव मैनपुरी से सांसद हैं, जबकि परिवार के अन्य वरिष्ठ सदस्य शिवपाल सिंह यादव लंबे समय से सक्रिय राजनीति में अपनी भूमिका निभा रहे हैं।
प्रतीक यादव के निधन की खबर सामने आने के बाद पूरे यादव परिवार सहित राजनीतिक और सामाजिक जगत में गहरा शोक व्याप्त है। इस घटना के बाद माहौल पूरी तरह शोकाकुल बना हुआ है। परिवार के करीबी लोगों और समर्थकों का लगातार आवागमन जारी है, जिससे माहौल बेहद भावुक बना हुआ है।
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