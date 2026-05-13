मुलायम परिवार का वो बेटा, जिसने राजनीति नहीं चुनी… जानें कौन थे प्रतीक यादव

हालांकि बाद में, प्रतीक यादव ने सबकुछ ठीक बताया था। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्होंने पत्नी के साथ अपने संबंधों के बेहतर होने की बात कही थी। प्रतीक यादव ने पोस्ट में लिखा था, ऑल इज वेल। चैंपियन वे होते हैं जो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल समस्याओं को खत्म कर देते हैं। हम चैंपियंस का एक परिवार हैं। इस पोस्ट में उन्होंने अपर्णा यादव को भी टैग किया था।