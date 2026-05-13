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अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव का निधन, लखनऊ के सिविल अस्पताल में ली अंतिम सांसें

Prateek Yadav Death: अखिलेश यादव के भाई और अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का बुधवार को 38 साल की उम्र में निधन हो गया।

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लखनऊ

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Anuj Singh

May 13, 2026

अखिलेश यादव के भाई प्रतीक का निधन

अखिलेश यादव के भाई प्रतीक का निधन

Prateek Yadav Death: समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव का बुधवार को निधन हो गया। उनकी उम्र 38 साल थी। सुबह लगभग 6 बजे उन्हें लखनऊ के सिविल अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है।

अस्पताल में इलाज

सूत्रों के अनुसार, प्रतीक यादव को 30 अप्रैल को गंभीर हालत में लखनऊ के बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तीन दिन बाद उनकी स्थिति में थोड़ी सुधार आई। इसके बाद उन्होंने अस्पताल से बिना छुट्टी लिए घर लौटने का निर्णय लिया।

व्यक्तिगत जीवन और परिवार

प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव हैं, जो भाजपा नेता हैं और वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष पद पर कार्यरत हैं। प्रतीक यादव, पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे थे।

शिक्षा और पेशा

प्रतीक यादव ने अपनी पढ़ाई ब्रिटेन की लीड्स यूनिवर्सिटी से पूरी की थी। वे राजनीति से दूर रहे और अपने पेशेवर जीवन में रियल एस्टेट और फिटनेस के व्यवसाय से जुड़े थे। लखनऊ में उनका जिम ‘द फिटनेस प्लानेट’ नाम से प्रसिद्ध था।

समाजसेवा और पशु प्रेम

प्रतीक यादव ने समाज सेवा में भी योगदान दिया। वे ‘जीव आश्रय’ नाम की संस्था चलाते थे। इस संस्था के माध्यम से सड़क पर रहने वाले कुत्तों का इलाज, देखभाल, भोजन और रेस्क्यू किया जाता था। उनका यह काम लखनऊ में जानवरों की देखभाल के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता था।

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Updated on:

13 May 2026 08:45 am

Published on:

13 May 2026 07:34 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव का निधन, लखनऊ के सिविल अस्पताल में ली अंतिम सांसें

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