प्रतीक यादव की मौत पर समाजवादी पार्टी ने जताया दुख, मौत की वजह बनी रहस्य

जानकारी के अनुसार, प्रतीक यादव को 30 अप्रैल को गंभीर हालत में लखनऊ के बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तीन दिन बाद उनकी हालत में थोड़ी सुधार आई। इसके बाद उन्होंने अस्पताल से बिना छुट्टी लिए घर जाने का निर्णय लिया। जब उन्हें अस्पताल की इमरजेंसी में लाया गया, तब उनकी पल्स पूरी तरह बंद थी और दिल भी रुक चुका था। डॉक्टरों ने उनकी मौत की पुष्टि की। इसके बाद पुलिस को सूचित किया गया और शव का पंचनामा कर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया।