Aparna Yadav: कुछ घंटे में लखनऊ पहुंचेंगी अपर्णा यादव, थोड़ी देर में घर लाया जाएगा प्रतीक यादव का शव

सौतेले भाई प्रतीक यादव के निधन की सूचना मिलते ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव तुरंत KGMU पहुंचे। उन्होंने परिवार के सदस्यों से मुलाकात की और गहरा दुख व्यक्त किया। अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि “मैंने प्रतीक को बचपन से देखा है। वह मेहनत करके जीवन में आगे बढ़ना चाहते थे। अपने स्वास्थ्य और फिटनेस को लेकर हमेशा सजग रहते थे। यह हमारे परिवार के लिए बहुत दुखद क्षण है।” उन्होंने यह भी कहा कि करीब दो महीने पहले उनकी प्रतीक से मुलाकात हुई थी, उस दौरान उन्होंने प्रतीक को स्वास्थ्य का ध्यान रखने और कारोबार पर फोकस करने की सलाह दी थी।