राजा भैया की पत्नी की शिकायत पर MLC अक्षय प्रताप सिंह समेत कई लोगों पर FIR, 5 करोड़ की संपत्ति हड़पने का आरोप

लखनऊ के हजरतगंज थाने में उत्तर प्रदेश विधान परिषद सदस्य अक्षय प्रताप सिंह समेत कई लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। यह मामला जालसाजी, धोखाधड़ी और साझेदारी फर्म से जुड़े दस्तावेजों में कथित हेरफेर से जुड़ा है। अदालत के आदेश के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है। यह शिकायत पूर्व मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की पत्नी भानवी कुमारी सिंह की ओर से दर्ज कराई गई। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस पार्टनरशिप फर्म में वह शामिल थीं। उसके दस्तावेजों में फर्जी तरीके से बदलाव कर उनकी हिस्सेदारी और संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश की गई।