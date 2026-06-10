UP: पंचायत चुनाव में 9 अंकों का नया वोटर नंबर लागू करने का क्या कारण? आज होगी अंतिम मतदाता लिस्ट जारी

Panchayat Chunav Latest Update UP: उत्तर प्रदेशमें त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच बहुप्रतीक्षित अंतिम मतदाता सूची बुधवार को जारी की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता पुनरीक्षण अभियान की सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली हैं और दावे-आपत्तियों के निस्तारण के बाद सूची को अंतिम रूप दे दिया गया है। अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ ही पंचायत चुनाव की अधिसूचना और चुनाव कार्यक्रम को लेकर भी गतिविधियां तेज होने की उम्मीद है।