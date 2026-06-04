‘प्रधान जी ही प्रशासक रहेंगे’, समाजवादी पार्टी यूपी पंचायत चुनाव भी नहीं जीत पाएगी, अखिलेश यादव पर ओपी राजभर का तंज

ओपी राजभर ने सपा पर 'लोमड़ी जैसी चालाकी' का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी के लोग तुरंत असद, दिनेश यादव और मुबीन जैसे मामलों में विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश के गैर-यादव OBC और दलित समुदायों का जिक्र करते हुए दावा किया कि इस बार इन वर्गों ने मन बना लिया है। पंचायत से लेकर विधानसभा चुनाव तक न तो 'अहीर तुम्हें पीटेंगे' वाला नारा चलेगा और ना ही 'अल्पसंख्यक तुम्हें पीटेंगे' वाला नारा काम आएगा।