समाजवादी पार्टी के गढ़ में आतंकी पनप रहे हैं, ये कैसे संभव है? OP राजभर ने पूछा तीखा सवाल, उधर अखिलेश ने कानून व्यवस्था पर CM योगी को घेरा

अखिलेश यादव ने गाजियाबाद में हुई अंतरराष्ट्रीय पैरा एथलीट चिराग त्यागी (International Para Athlete Chirag Tyagi) की हत्या और अन्य घटनाओं पर यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। अखिलेश ने 'X' पर लिखा- पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एशियन गेम्स में चयनित पैरा एथलीट चिराग त्यागी की हत्या, राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी अनुष्का पाल की हत्या, सूर्या चौहान और एक दूध व्यापारी की हत्या, उप्र की कानून व्यवस्था के ठप्प होने का प्रतीक है। अखिलेश ने आगे लिखा- 'गृह' नामक कोई मंत्रालय यूपी में है, क्या यह अपराधियों के दुस्साहस को देखकर अंडरग्राउंड हो गया है? #असफल मुख्यमंत्री।