2 जून 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मेरठ

‘दीदी! कुछ लोग मेरी फील्डिंग सेट कर रहे हैं’, बहन को किया आखिरी कॉल और कुछ देर बाद कार में मिली भाई की लाश

Meerut Murder Case: यूपी के मेरठ में 23 साल के तुषार की कार के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी गई। मौत से ठीक पहले तुषार ने अपनी बहन को आखिरी कॉल करके कहा था कि कुछ लोग मेरी फील्डिंग सेट कर रहे हैं, पढ़ें पूरा मामला...

2 min read
Google source verification

मेरठ

image

Pratiksha Gupta

Jun 02, 2026

Meerut murder case, Tushar Tyagi murder news

मेरठ में युवक की गोली मारकर हत्या (फोटो- Sudhirstar 'X')

Meerut Murder Case: उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां खरखौदा इलाके में एक पुल के नीचे खड़ी कार के अंदर 23 साल के लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मरने वाले का नाम तुषार त्यागी था, जो पास के ही हापुड़ जिले का रहने वाला था। इस हत्याकांड से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। इस मामले में सबसे हैरान करने वाली बात वो आखिरी फोन कॉल है, जो तुषार ने मरने से ठीक पहले अपनी बहन को किया था।

मरने से ठीक पहले बहन को किया था फोन

घर वालों के अनुसार, तुषार को अंदाजा हो गया था कि उसकी जान खतरे में है। मरने से कुछ मिनट पहले उसने अपनी बहन को फोन किया और घबराते हुए कहा कि दीदी, कुछ लोग मेरी फील्डिंग सेट कर रहे हैं (मुझे घेर रहे हैं)… मुझे अपनी जान का खतरा लग रहा है। बहन कुछ समझ पाती, इससे पहले ही फोन कट गया। इसके कुछ ही देर बाद घरवालों के पास एक अनजान नंबर से फोन आया और कॉलर ने बताया कि तुषार को गोली मार दी गई है।

पुल के नीचे कार में लहूलुहान मिला शव

खबर मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस को पुल के नीचे खड़ी एक कार के अंदर तुषार का शव लहूलुहान हालत में मिला। बदमाशों ने तुषार के सिर और गले पर बहुत पास से गोली मारी थी। पुलिस उसे तुरंत अस्पताल ले गई, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

प्रॉपर्टी का विवाद या कुछ और? जांच में जुटी पुलिस

पुलिस को शक है कि इस हत्या के पीछे जमीन-जायदाद (प्रॉपर्टी) का कोई पुराना विवाद हो सकता है। सबूत जुटाने के लिए फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है। पुलिस आस-पास के CCTV कैमरों के फुटेज देख रही है और बदमाशों को पकड़ने के लिए मोबाइल लोकेशन की मदद भी ले रही है।

पुलिस ने क्या कहा?

मेरठ के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि रात को हापुड़ की रहने वाली मोना त्यागी ने पुलिस को फोन करके अपने भाई तुषार की हत्या की जानकारी दी थी। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए बदमाशों को पकड़ने के लिए 4 विशेष टीमों का गठन किया गया है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

‘जब तक एनकाउंटर नहीं तब तक अंतिम संस्कार नहीं’, पैरा एथलेटिक्स चिराग त्यागी की हत्या के मामले में नया अपडेट

ये भी पढ़ें
Chirag Tyagi murder, para athlete murder

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

crime

crime news

crimenews

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

02 Jun 2026 07:03 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Meerut / ‘दीदी! कुछ लोग मेरी फील्डिंग सेट कर रहे हैं’, बहन को किया आखिरी कॉल और कुछ देर बाद कार में मिली भाई की लाश

बड़ी खबरें

View All

मेरठ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Teenager Girl Murder: ‘फोन पर लड़के से बात करती थी किशोरी’, इसलिए मामा और सौतेले भाई ने मिलकर मार डाला, शव को रात के अंधेरे में जंगल में छिपाया

Teenage Girl Murder
मेरठ

60 हजार का इनाम जीतने वाली नेशनल कबड्डी खिलाड़ी का महज 3600 रुपये के विवाद में हत्या, मेरठ के नाले में मिला शव

फाइल फोटो पत्रिका
मेरठ

फोन पर लड़कों से करती थी बातचीत, मेरठ में मामा ने सौतेले भाई के साथ मिलकर भांजी को मार डाला

Meerut crime news, Mama killed niece in Meerut, Lohiya Nagar police station, Meerut murder case,
मेरठ

1.5 महीने से लापता राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी, परिजन बोले- SSP साहब मेरी बेटी ला दो

Kabbaddi
मेरठ

‘सीएम योगी’ पर टिप्पणी की मिली ऐसी सजा: थाने से लंगड़ाते हुए निकला 70 साल का एहसान, बोला- साहब गलती हो गई

Meerut news, UP Police, CM Yogi, comment on CM Yogi, Meerut viral video, UP news
मेरठ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.