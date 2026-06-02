‘दीदी! कुछ लोग मेरी फील्डिंग सेट कर रहे हैं’, बहन को किया आखिरी कॉल और कुछ देर बाद कार में मिली भाई की लाश

Meerut Murder Case: उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां खरखौदा इलाके में एक पुल के नीचे खड़ी कार के अंदर 23 साल के लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मरने वाले का नाम तुषार त्यागी था, जो पास के ही हापुड़ जिले का रहने वाला था। इस हत्याकांड से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। इस मामले में सबसे हैरान करने वाली बात वो आखिरी फोन कॉल है, जो तुषार ने मरने से ठीक पहले अपनी बहन को किया था।