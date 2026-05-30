‘सीएम योगी’ पर टिप्पणी की मिली ऐसी सजा: थाने से लंगड़ाते हुए निकला 70 साल का एहसान, बोला- साहब गलती हो गई

यह पूरा मामला 28 मई यानी बकरीद के दिन का है। आरोपी का नाम एहसान है जो, रेलवे रोड स्थित ईदगाह से नमाज पढ़कर बाहर निकला था। बाहर मीडियाकर्मियों से बातचीत के दौरान उसने कहा था कि, ये हमसे वंदे मातरम के लिए कह रहे हैं। अल्लाह बड़ा है। मोदी, शाह और योगी बड़े नहीं है। ये महाराज कहां के हैं। इन पर कई मुकदमे चल रहे हैं। इस दौरान आसपास खड़े 10 से 12 लोग उसकी बातों पर जोर-जोर से ठहाके लगा रहे थे। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई।