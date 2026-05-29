अलग-अलग राज्यों की लड़कियां होटल में अवैध कार्य करते पकड़ी! 2 ग्राहकों समेत मेरठ में 4 गिरफ्तार

होटल पर पुलिस का बड़ा एक्शन। फोटो सोर्स-Ai
Illegal Activities In Hotel: मेरठ के टीपीनगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक होटल में चल रहे कथित देह व्यापार के कारोबार का खुलासा करते हुए चार लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की कार्रवाई के दौरान होटल से तीन युवतियां भी मिलीं, जिन्हें आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। मामले में पुलिस ने अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार एनएच-58 बाईपास के पास स्थित रूम टू होटल के संबंध में लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थीं। स्थानीय लोगों की ओर से सूचना दी जा रही थी कि होटल की आड़ में अनैतिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। शिकायतों की पुष्टि के बाद पुलिस ने मामले की गोपनीय जांच शुरू की और पर्याप्त जानकारी मिलने पर कार्रवाई की योजना बनाई।
टीपीनगर थाना प्रभारी अरुण मिश्रा ने बताया कि बृहस्पतिवार शाम करीब 5 बजे पुलिस टीम ने होटल पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान दो ग्राहकों को मौके से हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान केशव निवासी ब्रह्मपुरी और रोहन चौधरी निवासी भवी गांव, जानी के रूप में हुई है।
जांच के दौरान यह भी सामने आया कि पिछले लगभग 15 दिनों से होटल का संचालन दौराला क्षेत्र के वलीदपुर गांव निवासी प्रिंस उर्फ रॉयल और खेड़ी गांव निवासी अंकुर सिवाच कर रहे थे। पुलिस ने दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया।
पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को बताया कि होटल को करीब तीन महीने पहले मुजफ्फरनगर के सिसौली निवासी अनुज बालियान से किराये पर लिया गया था। इसके बाद यहां गतिविधियां संचालित की जा रही थीं।
पुलिस जांच में सामने आया कि प्रिंस होटल के रिसेप्शन और बुकिंग से जुड़े कामकाज को संभालता था, जबकि अंकुर ग्राहकों और युवतियों को होटल तक लाने तथा उनके बीच सौदे तय कराने का कार्य करता था।
सीओ ब्रह्मपुरी सौम्या अस्थाना ने बताया कि होटल से असम, पश्चिम बंगाल और लखनऊ की रहने वाली तीन युवतियां मिलीं। जांच के दौरान सभी युवतियां बालिग पाई गईं।
पुलिस ने आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद तीनों युवतियों को उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया। अधिकारियों का कहना है कि मामले के हर पहलू की जांच की जा रही है।
छापेमारी के दौरान पुलिस ने होटल से आपत्तिजनक सामग्री, एक पेटीएम डिवाइस, चार मोबाइल फोन और 4,100 रुपये नकद बरामद किए हैं। बरामद सामान को साक्ष्य के तौर पर कब्जे में लिया गया है।
पुलिसने गिरफ्तार चारों आरोपियों के खिलाफ अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम की धारा 3, 4, 5, 7 और 8 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। अधिकारियों का कहना है कि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। इस कार्रवाई के बाद पुलिस ने क्षेत्र के अन्य होटल और गेस्ट हाउसों की गतिविधियों की भी निगरानी बढ़ा दी है। अधिकारियों का कहना है कि यदि कहीं भी अवैध गतिविधियों की जानकारी मिलती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का मानना है कि पूछताछ और डिजिटल साक्ष्यों की जांच के बाद मामले में और भी महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ सकती है। फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है और पूरे नेटवर्क की पड़ताल की जा रही है।
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