अलग-अलग राज्यों की लड़कियां होटल में अवैध कार्य करते पकड़ी! 2 ग्राहकों समेत मेरठ में 4 गिरफ्तार

पुलिसने गिरफ्तार चारों आरोपियों के खिलाफ अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम की धारा 3, 4, 5, 7 और 8 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। अधिकारियों का कहना है कि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। इस कार्रवाई के बाद पुलिस ने क्षेत्र के अन्य होटल और गेस्ट हाउसों की गतिविधियों की भी निगरानी बढ़ा दी है। अधिकारियों का कहना है कि यदि कहीं भी अवैध गतिविधियों की जानकारी मिलती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का मानना है कि पूछताछ और डिजिटल साक्ष्यों की जांच के बाद मामले में और भी महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ सकती है। फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है और पूरे नेटवर्क की पड़ताल की जा रही है।