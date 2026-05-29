29 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मेरठ

अलग-अलग राज्यों की लड़कियां होटल में अवैध कार्य करते पकड़ी! 2 ग्राहकों समेत मेरठ में 4 गिरफ्तार

Illegal Activities In Hotel: अलग-अलग राज्यों की लड़कियां होटल में अवैध कार्य करते हुए पकड़ी गईं। मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है।

3 min read
Google source verification

मेरठ

image

Harshul Mehra

May 29, 2026

girls from assam west bengal lucknow caught doing illegal activities in hotel four arrested in meerut

होटल पर पुलिस का बड़ा एक्शन। फोटो सोर्स-Ai

Illegal Activities In Hotel: मेरठ के टीपीनगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक होटल में चल रहे कथित देह व्यापार के कारोबार का खुलासा करते हुए चार लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की कार्रवाई के दौरान होटल से तीन युवतियां भी मिलीं, जिन्हें आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। मामले में पुलिस ने अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

लंबे समय से मिल रही थीं शिकायतें

पुलिस अधिकारियों के अनुसार एनएच-58 बाईपास के पास स्थित रूम टू होटल के संबंध में लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थीं। स्थानीय लोगों की ओर से सूचना दी जा रही थी कि होटल की आड़ में अनैतिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। शिकायतों की पुष्टि के बाद पुलिस ने मामले की गोपनीय जांच शुरू की और पर्याप्त जानकारी मिलने पर कार्रवाई की योजना बनाई।

छापेमारी के दौरान मौके से पकड़े गए ग्राहक और संचालक

टीपीनगर थाना प्रभारी अरुण मिश्रा ने बताया कि बृहस्पतिवार शाम करीब 5 बजे पुलिस टीम ने होटल पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान दो ग्राहकों को मौके से हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान केशव निवासी ब्रह्मपुरी और रोहन चौधरी निवासी भवी गांव, जानी के रूप में हुई है।

होटल संचालन की जिम्मेदारी संभाल रहे थे दो युवक

जांच के दौरान यह भी सामने आया कि पिछले लगभग 15 दिनों से होटल का संचालन दौराला क्षेत्र के वलीदपुर गांव निवासी प्रिंस उर्फ रॉयल और खेड़ी गांव निवासी अंकुर सिवाच कर रहे थे। पुलिस ने दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया।

किराये पर लिया था होटल, अलग-अलग जिम्मेदारियां थीं तय

पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को बताया कि होटल को करीब तीन महीने पहले मुजफ्फरनगर के सिसौली निवासी अनुज बालियान से किराये पर लिया गया था। इसके बाद यहां गतिविधियां संचालित की जा रही थीं।

ग्राहकों और युवतियों की व्यवस्था करता था अंकुर

पुलिस जांच में सामने आया कि प्रिंस होटल के रिसेप्शन और बुकिंग से जुड़े कामकाज को संभालता था, जबकि अंकुर ग्राहकों और युवतियों को होटल तक लाने तथा उनके बीच सौदे तय कराने का कार्य करता था।

तीन राज्यों की युवतियां मिलीं, परिजनों को सौंपा गया

सीओ ब्रह्मपुरी सौम्या अस्थाना ने बताया कि होटल से असम, पश्चिम बंगाल और लखनऊ की रहने वाली तीन युवतियां मिलीं। जांच के दौरान सभी युवतियां बालिग पाई गईं।

कानूनी प्रक्रिया के बाद परिवार को सौंपा गया

पुलिस ने आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद तीनों युवतियों को उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया। अधिकारियों का कहना है कि मामले के हर पहलू की जांच की जा रही है।

होटल से बरामद हुआ सामान, कई धाराओं में मुकदमा दर्ज

छापेमारी के दौरान पुलिस ने होटल से आपत्तिजनक सामग्री, एक पेटीएम डिवाइस, चार मोबाइल फोन और 4,100 रुपये नकद बरामद किए हैं। बरामद सामान को साक्ष्य के तौर पर कब्जे में लिया गया है।

अनैतिक व्यापार अधिनियम के तहत कार्रवाई

पुलिसने गिरफ्तार चारों आरोपियों के खिलाफ अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम की धारा 3, 4, 5, 7 और 8 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। अधिकारियों का कहना है कि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। इस कार्रवाई के बाद पुलिस ने क्षेत्र के अन्य होटल और गेस्ट हाउसों की गतिविधियों की भी निगरानी बढ़ा दी है। अधिकारियों का कहना है कि यदि कहीं भी अवैध गतिविधियों की जानकारी मिलती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का मानना है कि पूछताछ और डिजिटल साक्ष्यों की जांच के बाद मामले में और भी महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ सकती है। फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है और पूरे नेटवर्क की पड़ताल की जा रही है।

ये भी पढ़ें

‘देह व्यापार कर रुपये लाओ, नहीं लाई तो…’, पत्नी बोली-एक बार तेजाब का भी कर चुका इस्तेमाल, घरेलू सामान भी बेच डाला
बरेली
woman accuses husband of forcing her into prostitution and assaulting her bareilly up news crime

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

up news

UP News Hindi

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

29 May 2026 09:27 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Meerut / अलग-अलग राज्यों की लड़कियां होटल में अवैध कार्य करते पकड़ी! 2 ग्राहकों समेत मेरठ में 4 गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

मेरठ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘याद रखोगे ऐसा एक्शन होगा’, मेरठ SP का ‘सिंघम’ अवतार, गैंगस्टर के घर दी खुली चेतावनी, VIDEO

Meerut SP City viral video, Vinayak Gopal Bhonsale warning gangster Salman
मेरठ

‘किशोरी ने मामा से लगाई गुहार, कहा- मुझे यहां से ले जाओ, वरना पापा मार देंगे’, लड़कों से फोन पर बात करती थी बेटी, मां-बाप ने कर दी हत्या

Father Killed Daughter In Meerut
मेरठ

6 कत्ल का आरोपी उम्र कैद की सजा काट रहा वाजिद बना दूल्हा, तिहाड़ जेल से पैरोल पर आया पुलिस पहरे में हुआ निकाह

निकाह के बाद बैठा वाजिद फोटो सोर्स X अकाउंट वायरल फोटो
मेरठ

हस्तिनापुर में हिस्ट्रीशीटर का सड़ा-गला शव, मोबाइल सीडीआर और बीटीएस लोकेशन खंगाल रही पुलिस

Meerut, up news, hindi news, crime news, breaking news, murder, history-sheeter criminal
मेरठ

मेरठ नर्स हत्याकांड में बड़ा खुलासा, अंजलि को स्कूटी पर बिठा, पैर रगड़ते ले गया था सूफियान

Meerut
मेरठ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.