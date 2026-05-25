सरकारी क्वार्टर में मिला हिस्ट्रीशीटर का सड़ा-गला शव, मोबाइल सीडीआर और बीटीएस लोकेशन खंगाल रही पुलिस

पुलिस अब मामले की तह तक पहुंचने के लिए तकनीकी जांच का सहारा ले रही है। अधिकारियों के अनुसार संतराम के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) और बीटीएस लोकेशन खंगाली जा रही है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि आखिरी बार वह किन लोगों के संपर्क में था और उसकी लोकेशन कहां-कहां रही। घटनास्थल के आसपास सक्रिय मोबाइल नंबरों का डाटा भी जुटाया जा रहा है।