मेरठ नर्स हत्याकांड में नया दावा, अंजलि की बहन बोली- धर्मांतरण का दबाव बना रहा था आरोपी

Anjali Sharma Murder: लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज का इमरजेंसी गेट, तारीख 21 मई। रोज की तरह एम्बुलेंस और मरीजों की आवाजाही के बीच अचानक एक ई-रिक्शा आकर रुकता है। चेहरे पर हेलमेट लगाए एक महिला उतरती है, सूती चादर में लिपटा एक शव गेट के बाहर फेंकती है और फरार हो जाती है। इससे अस्पताल परिसर में हड़कंप मच जाता है। शव की शिनाख्त इसी अस्पताल में तैनात 25 वर्षीय स्टाफ नर्स अंजलि शर्मा के रूप में होती है।