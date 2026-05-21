Meerut News: 25 दिन से गायब थी किशोरी, होटल का कमरा… और 7 दरिंदे! रूह कंपा देगी पूरी वारदात

आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और सामूहिक दुष्कर्म की संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। चूंकि लड़की नाबालिग है, इसलिए अब उसे किशोर न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है, जहां कोर्ट के आदेशानुसार ही यह तय किया जाएगा कि उसे उसके माता-पिता को सौंपा जाए या किसी संरक्षण गृह में रखा जाए। पुलिस का दावा है कि वह अदालत में पुख्ता सबूत पेश कर सभी सातों दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएगी।