‘किसी और से बात करती थी, इसलिए मारा’, युवक ने छात्रा का गला घोंटने की बात कबूली

पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसके छात्रा से पहले से संबंध थे और दोनों फोन पर बातचीत करते थे। खेत में पहुंचने के बाद उसने छात्रा पर शादी का दबाव बनाया, लेकिन छात्रा ने साफ कह दिया कि वह अपने माता-पिता की मर्जी के बिना शादी नहीं करेगी। इसी दौरान आरोपी ने छात्रा का मोबाइल चेक किया। उसमें दूसरे युवक को भेजा गया एक मैसेज देखकर उसे शक हुआ कि छात्रा किसी और के कारण शादी से इनकार कर रही है। इसी बात को लेकर वह बौखला गया और छात्रा के दुपट्टे से उसका गला दबाकर हत्या कर दी।