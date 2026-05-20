गोंडा में बमबाजी के मास्टरमाइंड की पुलिस से मुठभेड़, पैर में लगी गोली, नाबालिग समेत तीन गिरफ्तार

गोंडा के थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के जानकीनगर मोहल्ले में 18 बीती रात हुई बमबाजी की घटना से इलाके में दहशत फैल गई थी। अज्ञात बदमाशों द्वारा एक मकान को निशाना बनाकर किए गए हमले के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने तत्काल कई टीमों का गठन कर आरोपियों की तलाश शुरू कराई। पुलिस टीम ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और संदिग्धों की गतिविधियों को ट्रेस किया। इसी दौरान देर रात चेकिंग अभियान के समय पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। पुलिस के अनुसार बदमाशों ने खुद को घिरता देख फायरिंग शुरू कर दी। जिसके जवाब में पुलिस ने भी कार्रवाई की। जवाबी फायरिंग में देवेंद्र श्रीवास्तव नामक बदमाश के पैर में गोली लग गई। जिससे वह घायल हो गया।