अमेरिका के मशहूर फिटनेस इनफ्लुएंसर एश्टन हॉल पहुंचे गोंडा, बृजभूषण सिंह संग की मुलाकात, बच्चों के साथ खेला क्रिकेट

क्रिकेट खेलने के बाद एश्टन हॉल बृजभूषण शरण सिंह के आवास पहुंचे। वहां उन्होंने अस्तबल, हेलीकॉप्टर और पूरे परिसर का दौरा किया। इस दौरान ‘इंडियन एश्टन हॉल आईडी’ चलाने वाले योगेंद्र कुशवाहा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। दरअसल एश्टन हॉल को सोशल मीडिया की ताकत मध्य प्रदेश के चंबल की धरती तक खींच लाई। वह यहां के रहने वाले योगेंद्र कुशवाहा से मिलने आए थे। योगेंद्र मूल रूप से मुरैना जिले के बामोर कस्बे का एक साधारण युवक, जो कभी घर के चारपाई पर बैठकर मोबाइल से फिटनेस वीडियो बनाया करता था। सीमित संसाधनों के बीच शुरू हुआ यह सफर अब लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुका है। बताया जा रहा है कि एश्टन हॉल इन दिनों भारत के चार दिवसीय दौरे पर हैं। इस यात्रा के दौरान वह अलग-अलग शहरों में खेल और संस्कृति से जुड़ी गतिविधियों में हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही भारत के अनुभवों को सोशल मीडिया के जरिए दुनिया भर के लोगों तक पहुंचा रहे हैं।