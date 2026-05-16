गोंडा पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, 14 सब इंस्पेक्टर और 48 आरक्षी के कार्यक्षेत्र में फेरबदल, मनीष बने एसओजी प्रभारी

इसी क्रम में उपनिरीक्षक राहुल मौर्य को कोतवाली नगर की सोनी गुमटी चौकी की कमान सौंपी गई है। वहीं अमित कुमार सिंह को परसपुर से नवाबगंज भेजा गया है। अवधेश कुमार पाल को वजीरगंज, राजेंद्र कनौजिया को कटरा बाजार, अंकित कुमार यादव को कौड़िया और मोहम्मद गुफरान को इटियाथोक थाने में नई तैनाती मिली है। इसके अलावा दीनबंधु राय को कर्नलगंज, चुन्नू अहमद को उमरीबेगमगंज और राजेश पांडेय को इटियाथोक भेजा गया है। आरती वर्मा और प्रमोद कुमार मिश्रा को न्यायालय सुरक्षा शाखा में तैनात किया गया है। जबकि गुलाब चंद्र यादव को मॉनिटरिंग सेल की जिम्मेदारी दी गई है।

एसपी विनीत जायसवाल ने सभी पुलिसकर्मियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई की जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि ड्यूटी में लापरवाही मिलने पर संबंधित कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई तय होगी।