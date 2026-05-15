Petrol Diesel Price Hike: गोंडा में बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम, पश्चिम एशिया युद्ध का असर अब जनता की जेब पर

सरकारी तेल कंपनियों ने शुक्रवार सुबह छह बजे से पेट्रोल और डीजल के नए रेट लागू कर दिए। गोंडा में पेट्रोल की कीमत अब करीब 97.54 रुपये प्रति लीटर के आसपास पहुंच गई है। जबकि डीजल के दाम भी 90.83 रुपये प्रति लीटर के करीब दर्ज किए जा रहे हैं। पिछले कई दिनों से कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों और पश्चिम एशिया में युद्ध जैसे हालात को देखते हुए दाम बढ़ने की संभावना जताई जा रही थी।