Gonda News: गैस एजेंसी पर डीएम की बड़ी कार्रवाई, स्टॉक में घोटाला सिलेंडर डायवर्जन, 3 लाख जुर्माने की तैयारी

डीएम के निर्देश पर उपलब्ध साक्ष्यों और जांच रिपोर्ट के आधार पर एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि स्टॉक मिसमैच सिलेंडर डायवर्जन के मामले में करीब 3 लाख रुपये का आर्थिक दंड लगाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके अलावा संबंधित गैस वितरक को भविष्य में ऐसी गड़बड़ी दोबारा न करने की सख्त चेतावनी भी दी गई है। प्रशासन ने साफ किया है कि उपभोक्ताओं के हितों से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। फिलहाल प्रशासन एजेंसी की गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए हुए है। पूरे मामले की निगरानी की जा रही है।