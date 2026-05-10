WFI अध्यक्ष संजय सिंह का बड़ा बयान: ‘विनेश फोगाट पर लग सकता बैन’, बोले- 2028 ओलंपिक में भारत जीतेगा 5 मेडल

गोंडा के नंदिनी नगर में आयोजित तीन दिवसीय सीनियर रैंकिंग कुश्ती प्रतियोगिता में पहुंचे भारतीय कुश्ती संघ (WFI) के राष्ट्रीय अध्यक्ष Sanjay Singh ने कई बड़े मुद्दों पर खुलकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह प्रतियोगिता देशभर के पहलवानों को समान अवसर देने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है। पहले केवल हरियाणा जैसे मजबूत राज्यों को A और B रैंकिंग में रखा जाता था। लेकिन अन्य राज्यों के विरोध के बाद वर्ष 2021 की AGM में इस व्यवस्था को समाप्त कर रैंकिंग सीरीज शुरू की गई।