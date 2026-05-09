गोंडा में भाई की हत्या के बाद रातभर शव के पास सोता रहा छोटा भाई, पिता ने बताई पुलिस को पूरी दास्तान

गोंडा जिले के धानेपुर थाना क्षेत्र की पृथ्वी पाल ग्रांट ग्राम पंचायत के महतोडीह मजरे में शुक्रवार रात एक बेहद दुखद घटना हुई। यहां छोटे भाई ने अपने ही बड़े भाई की जान ले ली। बताया जा रहा है कि दोनों भाइयों की मानसिक स्थिति सामान्य नहीं थी। जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार रात 2 बजे देर 26 वर्षीय विराट तिवारी ने अपने 39 वर्षीय बड़े भाई सुमित तिवारी पर डंडे से हमला कर दिया। सिर पर कई वार होने से सुमित की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी भाई घर में ही शव के पास लेटकर सो गया।