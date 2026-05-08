गोंडा में दो डंपरों की भीषण भिड़ंत, बालू लदा वाहन खाई में पलटा; घंटों चला रेस्क्यू ऑपरेशन

गोंडा जिले के नवाबगंज इलाके में शुक्रवार को दो डंपरों की टक्कर से अफरा-तफरी मच गई। हादसा राजा राम चौराहे से कुछ दूरी पहले हुआ। जहां तेज रफ्तार में आ रहे दो भारी वाहन आमने-सामने भिड़ गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बालू से भरा एक डंपर सड़क से नीचे करीब 15 फीट गहरी खाई में जा पलटा। जानकारी के अनुसार, एचजी कंपनी का डंपर ढेमवाघाट से बालू लेकर तुलसीपुर स्थित प्लांट की ओर जा रहा था। इसी दौरान सामने से आ रहे खाली डंपर से उसकी सीधी भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद बालू लदा डंपर बुरी तरह पलट गया। उसमें बैठे चालक व खलासी अंदर ही फंस गए।