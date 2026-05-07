गोंडा में युवक से बात करते-करते अचानक सामने से आ रही ट्रेन के सामने कूद कर महिला ने दी जान

हादसे के बाद जीआरपी और स्थानीय पुलिस के बीच कार्रवाई को लेकर कुछ देर तक असमंजस की स्थिति बनी रही। दोनों विभाग अपने-अपने अधिकार क्षेत्र की बात करते रहे, जिससे रेलवे फाटक करीब ढाई घंटे तक बंद रहा। बाद में आरपीएफ और डायल 112 की टीम के हस्तक्षेप के बाद शव को ट्रैक से हटाया गया। यातायात सामान्य कराया गया। मनकापुर थाना प्रभारी गौरव सिंह तोमर ने बताया कि जीआरपी से मेमो मिलने के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।