गोंडा में ड्यूटी से लौट रहे निजी कंपनी के मैनेजर की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, दो बच्चों के सिर से उठा पिता का साया

गोंडा जिले के नवाबगंज थाना क्षेत्र में बुधवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे परिवार की खुशियां छीन लीं। लौवावीरपुर मजरे सिंगरायपुरवा गांव के रहने वाले 27 वर्षीय वीरेंद्र यादव अयोध्या की एक निजी पार्किंग कंपनी में मैनेजर के तौर पर काम करते थे। रोज की तरह बुधवार रात भी वह ड्यूटी खत्म कर अपने छोटे भाई इंद्रदेव के साथ बाइक से घर लौट रहे थे। रास्ते में गोंडा-अयोध्या मार्ग पर उनकी बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया। देर रात होने के कारण दोनों भाई बाइक को पैदल धक्का देकर पास के पेट्रोल पंप तक ले जाने लगे। इंद्रदेव बाइक संभाल रहा था। जबकि वीरेंद्र पीछे से धक्का लगा रहे थे। तभी पीछे से तेज रफ्तार में आए एक अज्ञात वाहन ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी।