साध्वी प्राची का विनेश फोगाट के बयान पर पर तीखा हमला…खेल नहीं, राजनीति कर रही कांग्रेसी विधायक

बताते चलें कि अभी हाल में विनेश फोगाट ने एक वीडियो संदेश जारी कर गोंडा में होने वाले टूर्नामेंट के आयोजन स्थल और निष्पक्षता पर गंभीर चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था कि प्रतियोगिता ऐसे स्थान पर हो रही है। जहां निष्पक्ष निर्णय की उम्मीद कम है। इसके साथ ही उन्होंने खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाए थे।

विनेश के इन आरोपों के बाद मामला अब खेल के दायरे से निकलकर राजनीतिक बहस का विषय बन गया है। जहां एक तरफ उनके समर्थक निष्पक्षता की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर विरोधी इसे राजनीतिक बयानबाजी करार दे रहे हैं। फिलहाल इस विवाद में अन्य पक्षों की ओर से कोई नया आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। लेकिन यह साफ है कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा और गरमा सकता है।