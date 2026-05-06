साध्वी प्राची का विनेश फोगाट के बयान पर पर तीखा हमला…खेल नहीं, राजनीति कर रही कांग्रेसी विधायक

साध्वी प्राची विनेश फोगाट फोटो सोर्स ट्यूटर अकाउंट
विनेश फोगाट के हालिया बयान पर साध्वी प्राची ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने विनेश के आरोपों को खारिज करते हुए इसे राजनीति से प्रेरित बताया है। गोंडा में होने वाले कुश्ती टूर्नामेंट को लेकर उठे विवाद ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है। साध्वी प्राची ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब अन्य खिलाड़ी बिना आपत्ति के खेल रहे हैं। तो विनेश को ही क्यों दिक्कत हो रही है।
महिला पहलवान विनेश फोगाट द्वारा गोंडा में आयोजित रैंकिंग टूर्नामेंट को लेकर उठाए गए सवालों के बाद अब इस मुद्दे पर प्रतिक्रियाओं का दौर तेज हो गया है। इसी कड़ी में हिंदूवादी नेत्री साध्वी प्राची ने उनके बयान पर तीखा पलटवार किया है। उन्होंने विनेश के आरोपों को सिरे से नकारते हुए इसे व्यक्तिगत और राजनीतिक एजेंडा बताया। साध्वी प्राची ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह पूरा विवाद खेल से ज्यादा राजनीति से जुड़ा हुआ नजर आता है। उन्होंने तंज भरे अंदाज में लिखा कि क्या अब खिलाड़ियों को अपनी पसंद का मैदान, अपनी पसंद का संघ और अपनी पसंद के रेफरी चाहिए। या फिर वे बिना खेले ही जीत हासिल करना चाहती हैं।
उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि जब देश के अन्य पहलवान उसी टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। तो केवल विनेश फोगाट को ही इसमें समस्या क्यों दिखाई दे रही है। साध्वी प्राची ने विनेश को ‘कांग्रेसी विधायक’ बताते हुए उनके इरादों पर भी सवाल खड़े किए।
साध्वी ने अपने बयान में यह भी कहा कि खिलाड़ियों को राजनीति से दूर रहकर देश के लिए खेलना चाहिए। उनके मुताबिक, इस तरह के आरोप खेल की भावना को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे खेल जगत की छवि भी प्रभावित होती है।
बताते चलें कि अभी हाल में विनेश फोगाट ने एक वीडियो संदेश जारी कर गोंडा में होने वाले टूर्नामेंट के आयोजन स्थल और निष्पक्षता पर गंभीर चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था कि प्रतियोगिता ऐसे स्थान पर हो रही है। जहां निष्पक्ष निर्णय की उम्मीद कम है। इसके साथ ही उन्होंने खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाए थे।
विनेश के इन आरोपों के बाद मामला अब खेल के दायरे से निकलकर राजनीतिक बहस का विषय बन गया है। जहां एक तरफ उनके समर्थक निष्पक्षता की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर विरोधी इसे राजनीतिक बयानबाजी करार दे रहे हैं। फिलहाल इस विवाद में अन्य पक्षों की ओर से कोई नया आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। लेकिन यह साफ है कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा और गरमा सकता है।
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