गोंडा में वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश: 3 शातिर गिरफ्तार, 5 बाइक बरामद, चार हजार में बेचते थे चोरी की गाड़ियां

गोंडा में अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी मनकापुर उदित नारायण पालीवाल के नेतृत्व में छपिया थाना पुलिस टीम ने तीन शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान नरेन्द्र बहादुर सिंह उर्फ छोटू, मंगरू चौहान और धनंजय के रूप में हुई है। पुलिस ने इन्हें नगरा खुर्द तिराहे के पास चेकिंग के दौरान पकड़ा। इनके पास से मौके पर तीन चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद हुईं। पूछताछ के दौरान आरोपियों की निशानदेही पर बभनान रेलवे स्टेशन गोदाम के पास छिपाकर रखी गई। दो अन्य चोरी की मोटरसाइकिलें भी बरामद की गईं।