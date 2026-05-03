Rain Alert: गोंडा- अयोध्या समेत कई जगह बारिश, इन 26 जिलों में 4, 5, 6, बारिश आंधी- तूफान का अलर्ट

Rain Alert: प्रदेश में इन दिनों मौसम का रुख बदला हुआ नजर आ रहा है। आंधी और बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। मौसम विभाग ने राज्य के 26 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में ओले गिरने की भी आशंका है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बारिश का असर अब मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। इससे तापमान में गिरावट आई है। हवा में ठंडक महसूस हो रही है। एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है। जिसके कारण आने वाले दिनों में भी मौसम खराब बना रहेगा। अगले तीन दिनों तक आंधी और बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आ सकती है।