शादी की खुशियों के बीच मची चीख पुकार, कार ने ई-रिक्शा को मारी टक्कर मासूम बच्ची की मौत दो बच्चे घायल

गोंडा-लखनऊ हाईवे पर देहात कोतवाली क्षेत्र के तिवारी पुरवा, बालपुर जाट के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। जानकारी के अनुसार, एक परिवार ई-रिक्शा से बाजार कपड़े खरीदने जा रहा था। तभी पीछे से तेज रफ्तार में आ रही एक ईको कार ने रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ई-रिक्शा में बैठी 8 साल की बच्ची शिवानी उछलकर सड़क पर गिर गई। बताया जा रहा है कि उसका सिर पास की लोहे की रॉड से टकरा गया। इसी बीच, कार चालक ने भागने की कोशिश में गाड़ी आगे बढ़ा दी और बच्ची के सिर पर वाहन चढ़ गया। इस दर्दनाक घटना में बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई।