ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटते ही भड़की आग, जिंदा जल गया मजदूर… भट्ठे पर मचा हड़कंप

गोंडा जिले के खोड़ारे थाना क्षेत्र में रविवार को एक हृदयविदारक हादसा सामने आया। जहां ईंट भट्ठे पर काम कर रहे एक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। यह घटना कूकनगर ग्रांट भरपुरवा स्थित रतन ईंट भट्ठे के पास की है। जहां काम के दौरान अचानक ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से हालात बेकाबू हो गए। पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान बस्ती जिले के गौर थाना क्षेत्र के बेलहरिया गांव के रहने वाले राकेश कुमार उर्फ धन्नू (35) के रूप में हुई है। वह भट्ठे पर ट्रैक्टर-ट्रॉली से ईंट उतारने का काम कर रहा था। इसी दौरान अचानक ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। पलटने के साथ ही ट्रैक्टर की टंकी से डीजल तेजी से बाहर बहने लगा।

भट्ठे के आसपास मौजूद आग की चिंगारियों के संपर्क में आते ही डीजल ने आग पकड़ ली और कुछ ही पलों में ट्रैक्टर-ट्रॉली आग की लपटों में घिर गई। हादसे के वक्त राकेश ट्रैक्टर के नीचे दब गया था। जिससे वह बाहर नहीं निकल सका। आग इतनी तेजी से फैली कि उसे बचाने का मौका तक नहीं मिला। और वह जिंदा जल गया।