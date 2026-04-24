UP में नई पहल: ‘चाय की चुस्की संग पढ़ाई’ शक्ति कैफे बना युवाओं का नया स्टडी हब

गोंडा जिले के विकास भवन परिसर में शुक्रवार को एक नई और सराहनीय पहल की शुरुआत हुई। यहां स्थित शक्ति कैफे में ‘अरगा ज्ञान गंज: चाय एंड चैप्टर्स’ कार्यक्रम के तहत लाइब्रेरी का शुभारंभ किया गया। इस पहल का उद्देश्य जिले के युवाओं को एक ऐसा स्थान उपलब्ध कराना है। जहां वे शांत और सुरक्षित माहौल में बैठकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकें। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में देवीपाटन मंडल की आयुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल मौजूद रहीं। उन्होंने फीता काटकर लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। उन्होंने इस पहल की जमकर सराहना की। उनके साथ डीएम प्रियंका निरंजन और मुख्य विकास अधिकारी अंकिता जैन भी उपस्थित रहीं। इस दौरान हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया गया। उन्हें मेडल, माला के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी किताबें, डायरी और पेन भेंट किए गए।