गोंडा: दिन में गांव में घूमकर करते थे रेकी, फिर रात में लग्जरी गाड़ियों से बकरी चोरी, पुलिस ने पकड़ा गैंग

संदिग्ध लोगों पर नजर रखी गई। जांच के दौरान पुलिस को अहम सुराग मिले, जिसके आधार पर दत्तनगर मोड़ से आरिफ, नरेन्द्र कुमार मिश्रा और मोहम्मद इरफान उर्फ भूरे को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उनका गिरोह पहले गांवों में घूमकर उन घरों की रेकी करता था। जहां बकरियां पाली जाती थीं। इसके बाद रात में स्कॉर्पियो से पहुंचकर ताले तोड़कर बकरियां चोरी कर लेता था। उन्हें दूसरे जिलों की मंडियों में बेच देता था।