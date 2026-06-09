गोंडा: पुलिस भर्ती परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों के लिए सामाजिक संगठनों ने की मुफ्त भोजन और ठहरने की व्यवस्था

एक अन्य सामाजिक संगठन परीक्षार्थियों को मुफ्त भोजन उपलब्ध करा रहा है। सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि दूर-दराज के जिलों से आने वाले युवाओं को अनजान शहर में किसी तरह की परेशानी न हो, इसी उद्देश्य से यह पहल शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित आरक्षी नागरिक पुलिस सीधी भर्ती-2025 की लिखित परीक्षा 8, 9 और 10 जून 2026 को आयोजित की जा रही है। परीक्षा प्रतिदिन दो पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। आज पहले दिन परीक्षा सकुशल संपन्न हो गई।