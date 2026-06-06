PM किसान लाभार्थियों के लिए नई अनिवार्यता, 30 जून तक करानी होगी E-KYC, वरना रुक सकती है किस्त

केंद्र सरकार ने योजना को अधिक पारदर्शी बनाने और केवल पात्र किसानों तक ही लाभ पहुंचाने के लिए सभी लाभार्थियों के लिए हर साल ई-केवाईसी कराना जरूरी कर दिया है। चालू वित्तीय वर्ष के लिए यह प्रक्रिया 30 जून 2026 तक पूरी करनी होगी। गोंडा के उप कृषि निदेशक संतोष कुमार द्विवेदी ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपये की सहायता राशि तीन किस्तों में सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है। लेकिन जिन किसानों की ई-केवाईसी पूरी नहीं होगी। उनकी अगली किस्त अस्थायी रूप से रोकी जा सकती है।